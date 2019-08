Joao Cancelo è a un passo dal Manchester City dopo che il club di Pep Guardiola ha aperto all'acquisto del calciatore anche senza inserire nella trattativa Danilo. Fabio Paratici in queste ore si trova in Inghilterra per chiudere lo scambio Dybala-Lukaku ma il responsabile dell'area sport bianconera sta parlando con i Red Devils anche di Matteo Darmian che va in scadenza nel 2020 e che al momento è il giocatore più vicino a vestire la maglia bianconera per rimpiazzare Cancelo, destinato a lasciare la Juve dopo solo un anno in bianconero.