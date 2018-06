La pista che porterebbe Joao Cancelo in bianconero si sta raffreddando. Come riporta Sky Sport, la Juventus vorrebbe portare avanti il discorso Darmian, che sicuramente costa meno: si tratta di un azzurro capace di fare entrambe le fasce. Difficilmente la Juventus spenderà 40 milioni per arrivare a Cancelo. Le motivazioni per cui il portoghese non arriverebbe a Torino sono perciò di natura sia economica sia tattica.