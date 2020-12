La Juventus, nel mercato di gennaio e a seguire, non si sottrarrà ad una delle regole che molti club dovranno rispettare per salvaguardare i propri conti: vendere prima di comprare, fare spazio in rosa per rimpolparla di nuovi tasselli. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui giocatori in uscita in casa bianconera. Di primaria importanza la situazione Dybala, alle prese con un complicato rinnovo. I giocatori che potrebbero andare altrove in caso di offerta possono essere Bernardeschi e Rabiot, mentre la dirigenza è al lavoro per la rescissione contrattuale di Khedira.