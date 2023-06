Non solo mercato in entrata per la Juventus. I bianconeri, oltre a rinforzare l'organico di mister Allegri, sono alle prese con la cessione degli esuberi. Sono diversi i giocatori che non rientrano più nei piani dell'allenatore e che dovranno essere piazzati nella prossima sessione di calciomercato. I nomi sono sempre quelli noti ma nelle ultime ore ci sono da registrare un interessamento del Galatasaray per Alex Sandro e Weston McKennie, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.