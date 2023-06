Sarri vuole Berardi e la Lazio vuole accontentare il tecnico. Il concetto è stato ribadito nel summit di ieri a Castelfranco, dove si trova in questi giorni l'allenatore biancoceleste. Come scrive Repubblica questa mattina, la società continua il pressing per arrivare all'attaccante, che ha ribadito al proprio procuratore e al Sassuolo stesso di voler cambiare aria questa estate. Negli ultimi giorni però sta emergendo una nuova possibile insidia per l'arrivo a Formello del capitano degli emiliani. La Juventus infatti starebbe pensando proprio a Berardi in caso di addio a Federico Chiesa.



Dopo aver accarezzato il sogno Milan negli anni passati, ora i bianconeri sarebbero una tentazione forte per l'ala destra, che a 29 anni vorrebbe arrivare a confrontarsi con palcoscenici importanti. Al momento però con la Vecchia Signora non c'è nulla in ballo, se non il gradimento di Allegri. La Lazio resta in vantaggio sulle rivali e lo stesso Sarri ha già avuto modo di parlare col ragazzo, spiegandogli le proprie intenzioni tattiche di voler puntare forte su di lui nel tridente con cui i biancocelesti si andranno a giocare i gironi di Champions. Continua ad esserci ottimismo insomma dalle parti di Formello. Le insidie però sono dietro l'angolo.