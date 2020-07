Questa sera alle 20.30 la Juventus Under 23 sfida la Carrarese allo stadio dei Marmi. I bianconeri hanno a disposizione solo un risultato: la vittoria nei 90 minuti altrimenti saranno i toscani ad andare alle Final Four. Sarà una partita speciale anche per Gigi Buffon e Federico Bernardeschi,. Entrambi sono nati a Carrara e sono tifosi della squadra toscana. Gigi è stato anche il Presidente della società. Nel 2010 acquisì il 50% delle quote con una cordata costituita assieme a Maurizio Mian, già presidente del Pisa, e Cristiano Lucarelli. Il 6 luglio 2012 diventa azionista unico della società restandone a capo per tre anni prima dell’addio e della cessione del 70% delle quote all’imprenditore romano Raffaele Tartaglia. Una decisione che lasciò l'amaro in bocca a Gigi per come era maturata:.