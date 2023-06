La Juventus fa sul serio per Cesare Casadei. Il centrocampista golden boy e capocannoniere dell'ultimo Mondiale Under 20 con l'Italia che si è arresa in finale all'Uruguay è sotto contratto con il Chelsea che lo acquistò soltanto un anno fa per circa 15 milioni di euro dall'Inter.



Secondo la Gazzetta dello Sport il progetto del club bianconero è quello di affondare comunque il colpo per l'ex-nerazzurro a prescindere dal possibile interesse dei Blues per Vlahovic. L'idea è infatti quella di proporre un prestito con diritto di riscatto da circa 20-25 milioni.