La Juventus ha chiesto al Chelsea il cartellino di Cesare Casadei, ex-stellina della Primavera dell'Inter e ceduta l'anno scorso ai Blues per 15 milioni di Euro. Dopo il Mondiale Under 20 perso in finale con l'Italia e in cui è stato capocannoniere e miglior giocatore, anche altri club si sono inseriti nella corsa per lui fra cui il Leicester del neo-allenatore Enzo Maresca che secondo la stampa inglese è ora in pole position.