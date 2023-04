Il caso del giorno si chiama Angel Di Maria. Ma il mal di pancia unito a quello alla caviglia come cambia il futuro del Fideo? Troppo presto per capirlo, di sicuro in questi giorni è previsto l'incontro con i suoi agenti per parlare di rinnovo con la Juve. Contatti avviati, la volontà di restare c'era ma solo a determinate condizioni. Il problema non è economico, ma di gestione e di ambizioni: vuole restare in Europa per puntare a vincere, arrivando pronto alla prossima Copa America. E la concorrenza non manca, occhio al Barcellona ma non solo