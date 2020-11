. L'ingenuità di- sommata ad altri errori individuali dei compagni - è costata due punti alla Juve, ma è l'ultimo anello di una catena negativa. La partenza di annata è stata difficile: i problemi fisici, la necessità di 'rincorrere', l'etichetta di vice, alimentata dall'ottimo avvio di Morata. E poi le tante voci su quel contratto non ancora rinnovato, complice una distanza ancora ampia tra domanda e offerta."Se gli tirerò le orecchie? No, non solo a lui, ma a tutta la squadra. L'atteggiamento di Dybala non è stato sbagliato, aveva voglia di fare bene, ma capita di non stare bene fisicamente". Andrea Pirlo ha usato il bastone in modo leggero: nessun rimprovero, solo un avvertimento utile a tutti., soli 306 minuti giocati e una fiducia che ancora manca.. A differenza dell'anno scorso, quando Sarri poteva schierare contemporaneamente la Joya, Ronaldo e Higuain, i primi principi tattici di Pirlo non sembrano poter far convivere i tre attaccanti a disposizione. C'è dunque da rincorrere, provando a imitare proprio il compagno Morata.. C'è da ritrovare fiducia, c'è da ritrovare la condizione fisica, c'è da ritrovare il sorriso.. Stride, oggi, pensare a 20 milioni di euro davanti alla crisi economica del calcio e davanti a questo Dybala, troppo brutto per essere vero. Ora, all'orizzonte, due settimane di sosta per ritrovarsi...