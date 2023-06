La Juve ha preso Timothy Weah. E Timothy Castagne? Aspetta. L'intesa col giocatore non è un problema, ma per il momento il club bianconero con il Leicester non è andato oltre la richiesta di informazioni: incassata la valutazione di 15 milioni, il club bianconero prima valuterà Andrea Cambiaso o attenderà un'altra cessione, poi tornerà a bussare alle porte del club inglese. Studiando nel frattempo un prestito con opzione di riscatto.