Ci sono due certezze nelle prove di matrimonio tra la: il giocatore preferirebbe giocare a Torino nella prossima stagione piuttosto che all’estero e che il club bianconero non è disposto ad arrivare ai 100 milioni richiesti da Lotito per il cartellino del serbo. Allora servirà tanto lavoro e una strategia ben precisa per arrivare al grande obiettivo della Vecchia Signora per l’estate 2023.La Juve deve fare spazio a Milinkovic-Savic sia a livello di giocatori in rosa che di numeri. La prima scelta è stata quella di far decadere l’opzione per il riscatto obbligatorio per Paredes: l’argentino guadagna tanto e ha reso poco, ecco perché tornerà presto al Psg.e si sta lavorando in questa direzione.per arrivare a Milinkovic-Savic. Che nel frattempo continua a mandare segnali negativi alla Lazio per il rinnovo del contratto perché vuole vestire la maglia della Vecchia Signora nella prossima stagione.