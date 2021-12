La Juventus ha palesato un grande problema in questa prima parte di stagione: segna pochi gol. Per motivi diversi Morata, Kean e Kaio Jorge non stanno rendendo secondo le aspettative, ecco perché il club bianconero si è già attivato sul mercato per regalare un numero 9 di esperienza internazionale e grande qualità a Massimiliano Allegri. Resiste l’opzioneche la Vecchia Signora potrebbe prendere solo in prestito con diritto di riscatto,. ‘El Matador’ si era offerto nei giorni scorsi ma ora è sempre più vicino a lasciare il Manchester United per iniziare una nuova esperienza nella Liga Spagnola.- Il Barcellona deve rimpiazzare Aguero e ha accelerato le operazioni su Cavani.Edison ha detto sì ma ora deve trovare un accordo con il Manchester United per liberarsi a zero. La Juventus è stata informata e, al momento, non ha intenzione di rilanciare.