Juve, c'è anche John Elkann all'Allianz per la sfida di Coppa Italia contro la Lazio

49 minuti fa

Jonh Elkann è presente questa sera all'Allianz Stadium di Torino per vedere dal vivo la sua Juventus nella sfida contro la Lazio, valida per l'andata della semifinale di Coppa Italia: segnale di vicinanza da parte dell'amministratore delegato di Exor, in un momento certamente non facile per Allegri e i suoi bianconeri.