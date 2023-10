Semplicemente. È questo l’aggettivo che descrive meglio quello che rappresentaper lae per. Ecco perché dal club bianconero sono partiti i primi messaggi diretti alla mamma agente Veronique.- “Ho deciso di restare alla Juventus questa stagione perché mi sento bene, ho fatto un’ottima stagione l’anno scorso. E restare in un ambiente che conosco bene, in un anno in cui ci sono gli Europei, mi sembrava l’opzione migliore". Parola e musica per le orecchie dei tifosi juventini quelle pronunciate da Adrien a Telefoot: “Futuro? Lo vedremo più avanti, ma sono molto contento della mia situazione alla Juventus e in Francia, quindi questa è la cosa più importante". In realtà- La strategia della Juve su Rabiot è chiara:con il chiaro obiettivo di concludere la pratica già a gennaio. Ed evitare che altri club come il solitopossano tornare alla carica.