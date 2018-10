Come riporta Tuttosport, nel centrocampo della Juventus restano in tre: Bentancur, Pjanic e Matuidi. Che tra Genoa e United hanno avuto il loro bel minutaggio. Khedira rientrerà il 3 novembre per il Cagliari: il problema ai flessori è quasi smaltito, ma non c'è bisogno di forzare; Emre Can non ha - al momento - tempi di recupero. Ecco che la Juve dovrà fare di necessità virtù: Bernardeschi mezzala potrebbe essere un'idea, così come Cuadrado più basso e libero di svariare sulla destra. Un ritorno al centrocampo a 2 non è inoltre escluso.