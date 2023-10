Kostic e Cambiaso si stanno alternando in quello che è il suo ruolo nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri che, evidentemente, non stravede per lui. E allora per Iling Jr., secondo quanto riportato dalla stampa inglese, potrebbe aprirsi a gennaio la via di un prestito magari nella sua Inghilterra dove poter trovare minuti e continuità.