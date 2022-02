Inter e Juventus saranno impegnate nelle prossime settimane in un insidioso ottavo di finale di Champions. Una competizione non solo importante in termini di prestigio ma anche in virtù di entrate che potrebbero essere determinanti per la prossima campagna acquisti e per la generale stabilità delle società.Secondo un'indagine della Gazzetta dello Sport, la Juventus, che ha già incassato 73 milioni dalla Uefa, arriverebbe a 116 milioni mentre l'Inter (ora a quota 58) si 'accontenterebbe' di 110 milioni.Se è pur vero che questa competizione è da considerarsi una brutta bestia in quanto in caso di eliminazione anticipata diventerebbe un dramma sportivo ed un crack economico, c'è da dire che che ci sono alcuni club che ne hanno beneficiato molto. Esclusi i ricavi dell'attuale stagione,con ben 1 miliardo e 37 milioni di ricavi, seguita da Real Madrid (1036 milioni), Barcellona (984), Juventus (934) e Chelsea (785). L'Inter è al 16° posto con 413 milioni di ricavi.Nonostante tre delle cinque migliori compagini abbiano l'assidua convinzione di creare una Superlega che possa permettere maggiori introiti, non si può certo dire che questi club se la passino male in termini di introiti. Ad oggi, infatti,con un premio che si attesta intorno ai 2 miliardi di euro. Un bottino che a breve è destinato a salire.L'attuale struttura della Champions League andrà in soffitta al termine della stagione 2023-2024. Dall'anno successivo infatti, anche in virtù delle pressioni dovute alla creazione della Superlega dei famosi 15 club dissidenti, prevederà una nuova formula.La Champions League dal 2024 diventerà un sistema simile all’Eurolega di basket, anche se qui la differenza è che tutte non sfideranno tutti. Il numero di partite garantite per ogni squadra partecipante passerà, infatti, dalle 6 dell’attuale fase ai gironi (3 in casa e 3 fuori), contro le 10 della nuova Champions League (5 in casa e 5 fuori) e permetterebbe maggiori ricavi per i club.Secondo uno studio dell'Eca, il fatturato sarà maggiore e raggiungerà la cifra monstre di circa 5 miliardi di euro, doveUn strategia per assopire definitivamente le velleità dei fautori della Superlega e permettere di continuare a garantire la spettacolarizzazione del prodotto calcio fornito dalla Uefa.