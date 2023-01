La Juve presenterà la propria offerta di rinnovo ad Adrien Rabiot, pur sapendo che sarà molto difficile per non dire quasi impossibile convincere lui e mamma Veronique. La concorrenza non manca, anzi Rabiot è ai massimi storici di appeal internazionale. E poi c'è un problema in più, quella Champions che oggi sembra un miraggio. E senza Champions, Rabiot non firma.