L’anno dopo il primo scudetto vinto con Antonio Conte in panchina (2011-12) è iniziata una striscia ininterrotta di partecipazioni alla coppa europea tanto ambita, con due finali perse (nel 2015 e nel 2017). Ecco, se già nella scorsa stagione la squadra, all’epoca allenata da Andrea Pirlo, ha rischiato tanto, qualificandosi all’ultima giornata,La Juve è inchiodata a quota 15 punti, nona in classifica dopo un pareggio e due sconfitte di fila, l'ultima come detto ieri a Verona. Siamo a fine ottobre, di tempo per rialzarsi ce n’è, ma la distanza dalle squadre di vertice inizia a essere importante. Insomma, bisogna iniziare a pensare anche alla possibilità di non partecipare alla prossima Champions League.. Anche per la Juve.Non dovesse partecipare il prossimo anno alla Champions,In caso di Europa League (pure al momento non scontata), infatti, i ricavi sono sensibilmente minori. Ora, da poco è stato approvato un aumento di capitale da 400 milioni di euro, di cui 150 saranno utilizzati per sanare le perdite conseguenza diretta del Covid.. Un eventuale fallimento (sportivo) che, quindi, rischia di ripercuotersi non solo sulla prossima stagione ma anche sulla capacità di azione dei prossimi anni.