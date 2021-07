Dopo essersi messo in evidenza come uno dei migliori giocatori dellanella stagione 2020-21, Champions League compresa (ricordiamo la sua grande prestazione contro il Porto),nella vetrina internazionale. Classe 1997, 14 gol in 43 partite nella sua prima stagione in bianconero, Chiesa a Euro 2020 ha segnato due gol di pregevolissima fattura, contro Austria e Spagna, facendo lievitare, la più alta fra gli Azzurri di Roberto Mancini.l'evoluzione della carriera del figlio d'arte, come testimoniano, nuovo allenatore del: "Lo vorrei. Sono un suo fan, è fortissimo ma anche costoso. Posso dire che Chiesa è un giocatore fantastico, lo conosco da anni ed è straordinario. Velocissimo, bravo a dribblare e a segnare. Ma so che il prezzo della Juve è molto, molto alto…"., un giocatore per il quale il club bianconero ha investitocon obbligo di riscatto fissato a, più 10 di bonus. Una cifra tutto sommato non altissima, se valutata a posteriori, per un attaccante che ad oggi ha sicuramente. A Torino, in ogni caso,di Chiesa, che è considerato da Allegri e dalla dirigenza uno deglisui quali costruire un nuovo ciclo vincente. Anche grazie all'aumento di capitale previsto, fino a un massimo di 400 milioni di euro,