La Repubblica Firenze e il Corriere Fiorentino forniscono oggi una panoramica sulle speranze dei molti giovani che faranno parte della prima Fiorentina di Vincenzo Italiano. Tra i molti rientranti dai prestiti, spiccano i nomi di Sottil, rientrato dal Cagliari e potenzialmente titolare a sinistra nel 4-3-3, di Montiel, eterna promessa viola, e di Maleh, gioiello ex Venezia che andrà valutato attentamente per non rischiare di ritrovarlo inutilmente in panchina. Poi ci sono i vari Ferrarini, Ranieri, Zurkowski, Gori, Dalle Mura: tutti giocatori che hanno avuto esperienze in Serie B, e che adesso sono pronti a stupire come fecero ai loro tempi Chiesa e Castrovilli, lanciati da Sousa e da Montella proprio nel corso del ritiro di Moena.