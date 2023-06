Declan Rice sta per passare dal West Ham all’Arsenal per la cifra record di 100 milioni più 5 di bonus. Un trasferimento che potrebbe far sorridere anche la Juventus perché gli Hammers hanno messo nel mirino Denis Zakaria. E ora con i proventi di questa maxi cessione i campioni dell’ultima Conference League possono andare all’assalto del nazionale svizzero.