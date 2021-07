Locatelli, sì, ma non solo. La Juve è pronta al restyling a centrocampo, reparto dove, nelle ultime stagioni, ha mostrato le maggiori lacune. La trattativa con il Sassuolo va avanti spedita, ma non è l'unica.Da Torino, infatti, non verranno fatte follie e non ci sarà alcun esborso: il prestito, dunque, appare l'unica soluzione percorribile.O meglio, appariva. Perché oggi occorre prestare attenzione alle novità che arrivano dalla Spagna. E proprio da Barcellona, dove il Mundo Deportivo, quotidiano vicino alle vicende blaugrana, riporta l'avvio dell'operación salida.. Tra questi c'è Umtiti ma c'è, anche e soprattutto,. Secondo il Mundo,. Tale documento viene usato anche in circostanze di crisi finanziaria - si veda il Barcellona -, con il club che continua a pagare lo stipendio del calciatore finché non si unisce a un nuovo club. Uno strumento utilizzato proprio dal Barcellona nel 2002 con Rivaldo, che da lì a poco avrebbe firmato con il Milan.