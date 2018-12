“Nello sport non ci sono nemici, ma solo avversari: li rispetto perché, senza di loro, non c’è gara”. Basta insulti, anche sui social!

Dopo Ancelotti, Conte e Mancini, anche l'allenatore della Juventus appoggia la campagna

. Dopo Ancelotti, Conte e Mancini, anche l'allenatore della Juventus appoggia la campagnadi: un progretto sociale di sensibilizzazione di un'associazione no profit di Trieste nato nel 2017 insieme a circa 300 professionisti della comunicazione, insegnanti, imprenditori, influencer e blogger.perché, senza di loro, non c'è gara. Basta insulti, anche sui social!".Poi aggiunge in un video:Le idee si discutono, ma le persone si rispettano., anche perché altrimenti si gioca soli e non ci si diverte.che soffrono come me con grande passione. Lo sport che mi piace non insulta chi sbaglia. Anzi,proprio".E ieri in conferenza stampa alla vigilia dellaNon vale solo per il calcio o lo sport e riguarda tutti noi, non sempre solo gli altri.scritto da un collettivo di oltre 100 fra atleti, club, squadre, federazioni, aziende, giornalisti e comunicatori legati al mondo dello sport.: dico e scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di persona.: le parole che scelgo raccontano la persona che sono: mi rappresentano.: mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio quel che penso.: nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto con onestà e apertura.: scelgo le parole per comprendere, farmi capire, avvicinarmi agli altri.: so che ogni mia parola può avere conseguenze, piccole o grandi.: condivido testi e immagini solo dopo averli letti, valutati, compresi.: le persone si devono rispettare, non trasformo chi sostiene opinioni che non condivido in un nemico da annientare.: non accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore della mia tesi.: quando la scelta migliore è tacere, taccio.