IL TABELLINO

. Laperde l’imbattibilità e soprattutto la faccia in, perché asubisce un’autentica lezione di gioco testimoniata dai quattro gol, mai incassati quest’anno,. Il vero problema della Juventus, quindi, non è il fatto, quasi certo ormai, di qualificarsi agli ottavi come seconda nel girone,Impossibile salvare qualcuno, a parte il portiere, in una serataccia così che getta nuove ombre anche sui disperati tentativi di rimonta in campionato.Alla fine, quindi, non ha più senso ricordare il discreto primo tempo della, diviso a metà tra rabbia e rimpianto, perché gli episodi sono a suo sfavore. E’ vero cheè subito più impegnato del suo collega, ma il gol che porta in vantaggio ilnon sembra regolare. Sul calcio d’angolo battuto da, infatti,si aggiusta il pallone con il braccio, sia pure attaccato al corpo, deviandolo verso Chalobah, bravo a girarlo di destro in rete. L’arbitro non va a rivedere le immagini al monitor, fidandosi dei suggerimenti della sala Var e conferma. E così, dopo 25’, il Chelsea annulla lo 0-1 di Torino, riacciuffando a quota 12 punti la Juventus, che cerca di reagire subito.- Per la verità, anche in Champions come in campionato, la squadra di Allegri denuncia gravi limiti in fase di impostazione perchénon riescono mai a smarcare le due punte Chiesa e Morata e siccome néa destra, néa sinistra, arrivano mai sul fondo per crossare al centro, il Chelsea controlla la partita. Improvvisamente, però,che è sempre il migliore in mezzo al campo libera in profonditàche anticipa Mendy in uscita e lo scavalca con un astuto pallonetto destinato al gol, negato soltanto da un prodigioso recupero in acrobazia diche rinvia poco prima della linea bianca. Peccato, però, che rimanga questa l’unica occasione per pareggiare, perché poi è ancora il Chelsea a rendersi pericoloso con James che vola sulla destra e impegna severamente Szczesny, bravo a deviare il suo diagonale.Allegri conferma tutti nell’intervallo e così il copione della partita non cambia all’inizio della ripresa. Anzi, come se fosse ancora sullo 0-0, il Chelsea spinge ancora di più approfittando delle debolezze bianconere. I due esternisaltano regolarmente i loro dirimpettai Alex Sandro e Cuadrado e proprio sulle fasce laterali, rinforzate dache agiscono ai lati dell’evanescente, teorico sostituto di, ilvince la partita. Non a caso è James ad approfittare della libertà concessagli da Alex Sandro a firmare il 2-0 sul quale Szczesny non può ripetere la deviazione del primo tempo. E meno di 3’ più tardi, ecco il terzo gol che fa crollare la Juventus, con un’azione ai margini dell’area piccola alla quale partecipano cinque giocatori in maglia blu, conclusa dal tocco finale di Hudson-Odoi.Manca più di mezz’ora alla fine, ma Allegri capisce che non è serata e allora decide di accelerare il recupero di, inserito al posto di. La prova che ormai pensa soprattutto alla gara di sabato contro l’, arriva poco dopo quando il tecnico bianconero risparmia Locatelli e Morata, rilanciando Arthur e Kean. Nemmeno gli ultimi arrivati, che dovrebbero avere il vantaggio della freschezza, riescono a rianimare una squadra ormai arresa, incapace di offrire una minima reazione.. L’unico tentativo per ridurre almeno il passivo è offerto da McKennie che ci prova da lontano, riuscendo se non altro a costringere Mendy alla sua prima deviazione della serata. Szczesny, invece, si deve ripetere per negare il quarto gol a Ziyech, ma poi non può fare altrettanto quando Werner, uno dei cambi di Tuchel, si presenta davanti a lui e lo batte comodamente.pt 25' Chalobah; st 11' James, 13' Hudson-Odoi, 49' Werner.: pt 25' Rudiger; st 13' Loftus-Cheek, 49' Ziyech.Mendy; Chalobah, Thiago Silva, Rudiger; James, Kante (37' pt Loftus-Cheek), Jorginho (31' st Saul), Chilwell (27' st Azpilicueta); Ziyech, Hudson-Odoi (31' st Mount); Pulisic (27' st Werner). A disp. Kepa, Bettinelli, Alonso, Christensen, Lukaku, Barkley, Sarr. All. Tuchel.: Szczesny; Cuadrado (35' st De Winter), Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Locatelli (22' st Arthur); McKennie, Bentancur (15' st Dybala), Rabiot, Chiesa (35' st Kulusevski); Morata (22' st Kean). A disp. Pinsoglio, Perin, Rugani, Kulusevski, De Winter. All. Allegri.: Jovanovic (Serbia): pt 23' Cuadrado (J).