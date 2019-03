Kostas Manolas è un obiettivo della Juve per la prossima stagione. Il greco ha una clausola rescissoria da 36 milioni di euro pagabili in due rate. Il costo del suo cartellino è lo stesso di quello di Gonzalo Higuain che per non far generare una minusvalenza alla Juve deve lasciare i bianconeri a titolo definitivo per 36 milioni di euro. Il Chelsea può riscattarlo per la stessa cifra ma l'argentino è anche già stato sondato proprio dalla Roma. Secondo Ilbianconero.com, Manolas non è una priorità della Juve ma se dovessero sfumare obiettivi top come de Ligt, il greco sarebbe uno dei papabili per rinnovare la difesa della Juve nella prossima stagione.