Doveva essere un fastidio di poco conto, in realtà Juan Cuadrado ancora non è a disposizione e non sa con esattezza quando potrà tornare. Nel frattempo, con il contratto in scadenza e questa volta senza margini di rinnovo, il colombiano continua a essere corteggiato sul mercato, in particolare modo dall'Al-Nassr. E la Juve? Preferirebbe non toccare nulla fino a giugno. A meno che non sia Weston McKennie ad accettare una delle offerte pervenute, a quel punto i bianconeri potrebbero investire sulla fascia (vedi Ivan Fresneda). Un'altra storia, intrecciata a quelle precedenti.