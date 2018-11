La Juventus ha iniziato la stagione al meglio, tanto in campionato, con 34 punti raccolti su 36 a disposizione fin qui, quanto in Champions League, mettendo l'ipoteca sul passaggio del turno agli ottavi di finale. Nell'edizione odierna, La Gazzetta dello Sport mette in comparazione il fenomenale inizio di stagione di Alex Sandro sulla fascia sinistra e di Joao Cancelo sulla destra, decisivi nel 4-3-3 di Massimiliano Allegri.



Ecco i numeri di Alex Sandro e Cancelo a confronto con la Serie A:



Cross: 5.33 a partita per Alex Sandro; 5.1 per Cancelo.

Cross in media in Serie A: 1.23 a partita.

Dribbling riusciti: 1.33 per Alex Sandro, 2.8 per Cancelo.

Dribbling riusciti in media in Serie A: 0.34.

Occasioni create: 1.75 per Alex Sandro, 1.7 per Cancelo.

Occasioni create in media in Serie A: 0.49.