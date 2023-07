La prima missione che la Juve ha affidato a un dirigente esperto e capace come Giuntoli è quella di cedere tutti i giocatori che non rientrano nei piani di Allegri. Uno dei nomi cerchiati in rosso è quello di Arthur: il brasiliano deve rilanciarsi completamente dopo l’ultima stagione passata praticamente solo ai box con il Liverpool.. Nonostante i rumors degli ultimi giorni, l’ipotesi relativa alla risoluzione del contratto è quasi impossibile perché troppo onerosa per le casse del club bianconero che lavora, insieme al suo agente, per una soluzione in Premier League ovvero l’unico campionato che ha la capacità economica per sostenere un ingaggio così importante.con il chiaro obiettivo di prendere Arthur in prestito per una stagione. I Wolves ha individuato nell’ex Barcellona il profilo adatto per sostituire Rubén Neves che ha ceduto alle ricche lusinghe arabe.