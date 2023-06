Per il momento c'è una sola certezza: Alex Sandro ha un contratto di un altro anno con la Juve, scadenza 30 giugno 2024, ingaggio da oltre 6 milioni netti. Che poi questo contratto possa essere rispettato è tutta un'altra storia. La Juve ha provato a proporre una risoluzione di contratto, senza successo. Solo in caso di nuovo progetto interessante, allora, Alex Sandro andrà via magari con la lista gratuita. Intanto si scalda la pista che porta in Arabia Saudita: sondaggi e richieste di informazioni, ancora nessuna offerta.