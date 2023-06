Si allarga la trattativa tra Juventus e Chelsea. Il club inglese è interessato all'attaccante serbo Dusan Vlahovic, non incedibile per i bianconeri, pronti a valutare l'inserimento nell'affare di mercato di almeno una contropartita tecnica da aggiungere a una cinquantina di milioni di euro. In questo senso ai nomi di Trevoh Chalobah, Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic si aggiunge quello di Cesare Casadei.



Il giovane centrocampista italiano ex Inter è stato eletto miglior giocatore al Mondiale Under 20, torneo in cui si è laureato capocannoniere con 7 gol. Nel corso della sua missione a Londra il direttore sportivo della Juve, Giovanni Manna ha chiesto informazioni su di lui con un primo sondaggio. Dopo il prestito da gennaio al Reading nella seconda divisione inglese, il Chelsea è disposto a cederlo con la stessa formula, mentre i bianconeri preferirebbero prenderlo a titolo definitivo o almeno inserendo con un diritto di riscatto.