Grande protagonista con l'Italia al Mondiale Under 20 (giovedì gli Azzurrini giocheranno la semifinale contro la Corea del Sud) Cesare Casadei ha lasciato una lunga intervista a Repubblica: "Ricordo i primi gol. Il cancello di casa come porta, contro i miei due fratelli, più grandi di sei e quattro anni. Immaginavo di essere Ronaldinho o Kakà. Poi ho capito di essere abbastanza bravo e ho scelto di fare il calciatore"



PARAGONE CON MILINKOVIC - "Non esageriamo. Sono felice di aiutare la squadra. Segno tanto sfruttando anche la mia altezza. Ci stiamo divertendo un sacco, è il nostro segreto. La parola Mondiale mi fa venire i brividi perché sono scaramantico, non vi dico cosa sto sognando ora".



CHELSEA - "Quando sono partito non ho pensato che non avrei esordito in A con l'Inter. Ho pensato solo ai lati positivi, godendomi ogni aspetto di questa esperienza. In Inghilterra il gioco è più fisico e intenso, ma dipende anche dal fatto che in Primavera si gioca a 18-19 anni, io invece sono stato messo alla prova nel campionato U23".