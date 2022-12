Le intercettazioni portano alla luce nuovi dettagli sul caos:"Fabio (Paratici, ndr) ha drogato il mercato.(...). Kulusevski aveva fatto cinque mesi in Serie A e l’abbiamo pagato 35 più 9 di bonus: sono 44". Parole di, Football Director del club bianconero. L’acquisto dall’Atalanta dello svedese viene infatti considerato un “acquisto senza senso o investimenti fuori portata” nel “libro nero” dell’attuale ds, che poi ricorderà, in altre conversazioni intercettate, come abbia generato una sorta di circolo vizioso tra lae i bergamaschi, proseguito con le operazioni Muratore, Romero e Demiral.“Metodo Paratici”.Un metodo che, secondo le carte dell’accusa e soprattutto diverse intercettazioni, sDal 2018 al 2021, Fabioaveva potere di firma sulle operazioni fino a 50 milioni. "Se Fabio si svegliava la mattina e aveva mal di testa o beveva un bicchiere poteva firmare 20 milioni senza dirlo a nessuno. Era pericoloso", le parole diin un’altra intercettazione. "Ho avuto delle sere che tornavo a casa e mi veniva da vomitare solo a pensarci (...) Mi sentivo che mi stavo vendendo l’anima perché (...) ero complice di alcune cose".