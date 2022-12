Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi sono dedicate al caso Juve e ai Mondiali in Qatar.Il Corriere dello Sport apre con la vittoria dell’Argentina: “, venerdì l’Olanda ai quarti. In taglio alto il caso del momento: “Un miliardo per la Juve. Dale voci sulla possibile vendita alla valutazione.La prima pagina di Tuttosport ha Andrea Agnelli in primo piano: “”. L’altra metà è dedicata al Toro con una tavola rotonda: “Juric, Filadelfia, Museo, Primavera”. In taglio basso spazio ai Mondiali: da Messi a Dumfries.Caso Juve anche sulla copertina de La Gazzetta dello Sport: “. Taglio alto sul Mondiale con Messi in primo piano: “Da mille e una notte”. Di spalla il countdown per il ritorno della Serie A: “Scudetto, arriviamo noi. La lunga rincorsa al Napoli, Ibra torna ad allenarsi e la rabbia di Pogba e Lukaku”.