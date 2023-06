La cessione di Gelison Bremer soltanto un anno dopo il suo approdo alla Juventus sembra lentamente concretizzarsi e il club bianconero, non a caso sta valutando diverse possibili soluzioni, principalmente dall'estero per sfruttare i vantaggi del decreto crescita sul tema stipendi. E allora occhi puntati su Pau Torres del Villarreal, su Benoit Badiashile, in uscita dal Chelsea soltanto 6 mesi dopo l'acquisto e infine su Mario Hermoso dell'Atletico che piace da tempo nonostante le smentite dell'entourage.