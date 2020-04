Si scrive Angel Josuè, si legge semplicemente Chibozo. È il nuovo talentino che la Juventus culla, ne osserva la crescita e, step by step, lo porterà nel calcio dei grandi. Il ragazzo nato a Benin (Africa Occidentale), ha appena 16 anni e si sta facendo notare per le sue spiccate doti offensive, sia che parta da esterno, sinistro o destro non ha importanza, che all’occorrenza da punta centrale. Se si tratta di un predestinato solo il tempo lo potrà dire, ma le premesse ci sono tutte.