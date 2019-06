Non ci sono solonella lista della spesa della Juventus che si appresta a cederee che ha già individuato i sostituti per il terzino portoghese, sacrificato sull'altare delle plusvalenze ma anche a causa della scarsa propensione a difendere. I terzini di Tottenham e Napoli rappresentano senza dubbio gli obiettivi primari di Maurizio Sarri ma anche due terzini della Liga sono stati offerti ai bianconeri. Uno lo conosciamo bene in quanto nazionale italiano: Cristiano Piccini. L'altro è, terzino di 19 anni del Girona che in questa stagione ha collezionato 32 presenze in Liga.