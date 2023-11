E' successo proprio a lui con Kvaratskhelia al Napoli ed è andata piuttosto bene. Il numero 77 è stato infatti seguito a lungo e poi prelevato dai georgiani della Dinamo Batumi. E oggi potrebbe risuccedere in Russia. Dove? Nel Krasnodar. Lì gioca Eduard, rifinitore armeno finito nel mirino dei bianconeri, che rappresenta l’ultima suggestione di mercato in vista della prossima estate. La fase di studio, infatti, è iniziata e in questo lasso di tempo verrà monitorata la crescita del 23enne nato in Russia. Le qualità? E' dotato di una grande tecnica e un giorno dopo l'altro sta crescendo per atletismo e fisico.