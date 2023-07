Leandro Paredes a Torino. Non è un indizio di mercato, né uno scherzo per i tifosi bianconeri. Ma il centrocampista argentino appena tornato dalla Juve al Psg in attesa di volare altrove, ha trascorso qualche giorno proprio a Torino e ne ha approfittato anche per una cena tra amici: con Bonucci e Vlahovic, Gatti e Perin, Fagioli, Pogba e Locatelli.