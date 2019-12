Joao Cancelo non lascia il segno. Lo stesso destino avuto alla Juventus si sta nuovamente verificando al Manchester City, dove Pep Guardiola non lo vede come intoccabile per i soliti difetti difensivi. Ecco perché si sta riproponendo l'idea di una cessione per il portoghese: la stampa tedesca lo ha accostato al Bayern Monaco, alla ricerca di una pedina per la fascia destra tra gennaio e giugno, Cancelo è uno dei potenziali nomi in lista.





IL RETROSCENA - C'è di più: per informarsi, la dirigenza del Bayern ha contattato quella della Juventus così da avere maggiori informazioni su Cancelo vista la rapida cessione da parte dei bianconeri dopo una sola stagione. Motivazioni tattiche e anche qualcuna di natura comportamentale, la Juve ha spiegato al Bayern Monaco perché si è disfatta in fretta del portoghese nonostante l'investimento da 40 milioni nel giugno 2018. I tedeschi hanno preso nota e ringraziato, i rapporti tra dirigenze sono buonissimi dopo i tanti affari insieme in questi anni. Ma adesso, Cancelo può cambiare ancora maglia: cosa farà il Bayern?