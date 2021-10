Giorgio Chiellini, difensore della Juve, parla a Dazn prima della partita con il Verona: "In questi giorni abbiamo parlato come sempre, giocando ogni tre giorni bisogna cancellare tutto e pensare alla partita successiva. Bisogna continuare a lavorare con pazienza, costanza, avere equilibrio e lucidità per ritrovare il filo dell'ultimo mese. Per fortuna abbiamo avuto pochissimo tempo per pensare alla sconfitta. Le partite sono sempre lunghe, bisogna capire i momenti e avere grande rispetto dell'avversario, sapere quando soffrire e far male. Oggi ci aspetta una partita difficile, conosciamo il Verona e il loro allenatore, a cui voglio un gran bene, sarà una partita difficile e fisica".