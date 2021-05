Giorgio Chiellini, difensore della Juve, parla a Rai Sport dopo la vittoria della Coppa Italia sull'Atalanta: "Sarà una frase retorica, però col pubblico è un'altra vita, una nuova atmosfera, un'altra cosa, una carica in più. Tutto completamente diverso, anche con sole 5mila persone. Andare avanti? Io sto bene, sono tranquillissimo, giustamente uno fa le valutazioni con la società, mi godo il presente. Per fortuna stasera abbiamo vinto, dopo la scoppola col Milan abbiamo ritrovato la voglia di lottare. Finiamo bene la stagione, domenica facciamo il nostro e vedremo se gli altri sono stati più bravi di noi. Questa vittoria ha un sapore diverso, non eravamo i favoriti, per la prima volta dopo 10 anni, per questo ha un significato diverso".



L'ATALANTA - "La sensazione a fine primo tempo è che loro avessero speso tanto e che con un minimo di organizzazione e pressione in più potessimo metterli in difficoltà. Loro sono calati, noi siamo cresciuti. Sistemate un paio di uscite per pressarli più avanti, siamo stati bravi, tutto è venuto di conseguenza".



SU PIRLO - "Se merita un'altra chance? Ho risposto anche domenica, ho dato l'anima per Andrea. Ma sono valutazioni che un calciatore non deve permettersi di farlo. Vogliamo continuare con lui, il rapporto è ottimo con tutti, abbiamo dato il massimo, come l'anno scorso con Sarri e con Allegri prima. Poi la società penserà a cosa fare".