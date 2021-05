Il suo futuro non l'ha ancora scelto, nei prossimi giorni Giorgio Chiellini e la Juventus si incontreranno e parleranno di quello che sarà. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, c'è la possibilità che quella di stasera contro l'Atalanta sia l'ultima partita importante del difensore con la maglia bianconera. Davanti a sé, se non dovesse continuare come calciatore a Torino, diverse opzioni. Tra queste, un futuro da dirigente o una nuova avventura negli Stati Uniti.