La Juventus recupera in un colpo solo Giorgio Chiellini, Luca Pellegrini e Kaio Jorge per la trasferta di domani sul campo della Roma: il capitano bianconero si è negativizzato al Covid-19 nella giornata di ieri, mentre per l'esterno italiano - ex di turno - e l'attaccante brasiliano si è completato il recupero dai rispettivi problemi fisici. Restano invece indisponibili Danilo, Bonucci, Pinsoglio e Ramsey oltre ad Alex Sandro, reduce da un problema fisico nell'ultimo match contro il Napoli. Per squalifica, all'Olimpico non si accomoderà in panchina Massimiliano Allegri.



Questa la lista completa dei convocati: Perin; Szcesny, Senko; De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Cuadrado, Pellegrini, Rugani; Arthur, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski; Morata, Dybala, Kean, Kaio Jorge, Aké.