A due giorni della sfida contro l'All Stars della MLS, il capitano della Juventus Giorgio Chiellini è intervenuto in conferenza stampa: "L'arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino? Di quello che succede in Italia non c'interessa al momento. Siamo concentrati su quello che accadrà qui negli Stati Uniti, pronti a proseguire la preparazione".



SULLA FASCIA DA CAPITANO - "Per me non cambia nulla rispetto al passato, ho avuto la fortuna di giocare con Buffon e Del Piero e spero di essere un buon capitano come lo sono stati loro".