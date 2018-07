Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, parla a ESPN dell'arrivo di Cristiano Ronaldo in bianconero: "Quando ho sentito per la prima volta le voci su Ronaldo, ho detto ai miei amici: "Nah, è impossibile. Il giorno dopo, forse era possibile. Grazie al nostro presidente, al nostro direttore, è una realtà. La Juventus sta crescendo, anno dopo anno, e abbiamo bisogno di un campione come Cristiano. Siamo entusiasti, siamo pronti a lavorare con lui; tutte le parti del club, i giocatori, il direttore marketing, l'allenatore, sono pronti a migliorare con Cristiano e speriamo che possa aiutarci a raggiungere il nostro obiettivo".