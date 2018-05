Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha parlato a margine del Football Leader 2018: “E’ un premio molto importante per me, perché non riguarda solo la prestazione calcistica ma il mio comportamento. Mi impegno giorno dopo giorno per portare avanti i giusti valori da vivere nel calcio, nello sport e nella vita in generale. Spero di continuare ed essere un esempio positivo per tanti bambini”.



SCUDETTO - "Lottare fino alla fine per arrivare alle vittorie è ancora più bello, penso sia stata un’emozione paragonabile solo al primo scudetto di questo ciclo".



ESTATE - "Senza Mondiale sarà un’estate particolare, cercherò di andare più lontano possibile, dove il fuso orario mi permetterà di vedere meno partite possibile. E’ una ferita aperta che ci metterà diverso tempo per rimarginarsi".



LEADER - "Essere leader in campo significa migliorare e far rendere al massimo i compagni che sono vicini a te".