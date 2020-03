Diamoci un taglio. La crisi economica causata dal coronavirus costringe il mondo del calcio a risparmiare. Consapevoli del loro status di privilegiati, i giocatori della Juventus stanno valutando di tagliarsi una parte dello stipendio, rinunciando ad alcune mensilità prima ancora che tutto venga stabilito a livello nazionale, per dare una prova di responsabilità. Secondo la Gazzetta dello Sport, dopo un confronto con il presidente Andrea Agnelli e il ds Fabio Paratici, su indicazione della società il difensore bianconero Giorgio Chiellini (laureato in Economia) proporrà ai compagni di squadra tre possibili soluzioni per aiutare il club:



1) lo stipendio di marzo sarà pagato subito ai giocatori, poi la retribuzione verrà interrotta finché non si ricomincerà a giocare, altrimenti i calciatori prenderanno i soldi quando giocheranno, ma questa parte di stipendio verrà congelata e pagata più avanti;

2) i calciatori rinunceranno a due mesi sui prossimi quattro di stipendio (da marzo a giugno) nel caso in cui il campionato venga definitivamente sospeso, a uno su quattro nell'ipotesi in cui si riesca a portare a termine la stagione (tutte le mensilità verranno comunque pagate nelle prossime stagioni);

3) rinunciare subito a un mese e mezzo di compensi dei prossimi quattro, indipendentemente dal destino della stagione, sempre con pagamento posticipato degli stipendi.

La squadra avrà qualche giorno di tempo per pensarci: entro fine mese verrà presa una decisione che metta d'accordo tutti.