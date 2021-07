Giorgio Chiellini era, è, sarà il capitano della Juve. Anche se è senza contratto. La piccata risposta di Andrea Agnelli arriva dopo settimane in cui anche l'agente di Chiellini, Davide Lippi, ribadiva ancora il silenzio del club bianconero ma la conferma di Chiellini non è mai stata in dubbio. E il capitano della Nazionale firmerà per una stagione con opzione per la seconda, nel mirino il decimo scudetto e il Mondiale in Qatar.